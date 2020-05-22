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2020-05-22T09:55
https://ria.ru/20200522/1571819923.html
В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки
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РИА Новости

В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки

09:55 22.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 мая - РИА Новости. Бывший начальник отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области осужден на 2,6 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2 миллиона 500 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 42-летнего начальника одного из отделов ГИБДД Кемеровской области и его 45-летнего заместителя. Они подозревались в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему бывшему начальнику отдела ГИБДД отдела МВД России по Новокузнецкому району. Он признан виновным в совершении преступлений, по п. "а" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере).
"Следствием и судом установлено, что в начале прошлого года сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области поступила оперативная информация о коррупционной договоренности между сотрудниками ГИБДД и индивидуальным предпринимателем. Так, за беспрепятственную перевозку угля по территории Новокузнецкого района предприниматель должен был платить начальнику и его заместителю 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза. 11 марта 2019 года сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области при получении 80 тысяч рублей подозреваемые были задержаны", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела была изъята и изучена документация о финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, проведена фоноскопическая и судебно-бухгалтерская экспертизы. Осужденный со следствием сотрудничал. Подчеркивается, что в ходе расследования уголовного дела был установлен еще один факт получения взятки обвиняемым. "Так, 200 тысяч рублей он получил от другого предпринимателя за беспрепятственную перевозку угля по территории Новокузнецкого района. Действию взяткодателя также была дана юридическая оценка. Уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя рассматривается в суде", – отмечается в сообщении.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года 6 месяцев", – уточняет ведомство.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новокузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
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