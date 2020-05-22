Во Владимирской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 77 - до 2120, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2120 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 419 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 337, в Гусь-Хрустальном районе - 293, Александровском районе - 201, Ковровском районе - 188, Муроме - 175, Кольчугинском районе - 102.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 277 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.