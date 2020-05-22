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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:47
https://ria.ru/20200522/1571819772.html
Во Владимирской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом

09:48 22.05.2020 (обновлено: 12:47 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 77 - до 2120, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2120 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 419 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 337, в Гусь-Хрустальном районе - 293, Александровском районе - 201, Ковровском районе - 188, Муроме - 175, Кольчугинском районе - 102.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 277 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКольчугинский районКовровский районАлександровский районПроисшествия
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