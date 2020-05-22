Попова: популяционное исследование на антитела к COVID-19 планируется

"Наверное, сегодня проведение исследования еще преждевременно. Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться", - сказала Попова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что, по мнению ученых, должно пройти не меньше 7 недель после разгара вспышки эпидемии, тогда можно будет увидеть у населения именно те антитела, которые будут отвечать за иммунный ответ при любой дальнейшей встрече с вирусом.