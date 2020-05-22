Попова: популяционное исследование на антитела к COVID-19 планируется

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Проведение популяционного исследования населения на антитела к COVID-19 пока еще преждевременно, начинать его нужно не ранее чем через 7 недель после пика, но оно планируется, уже есть понимание, как это будет происходить в разных регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наверное, сегодня проведение исследования еще преждевременно. Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что, по мнению ученых, должно пройти не меньше 7 недель после разгара вспышки эпидемии, тогда можно будет увидеть у населения именно те антитела, которые будут отвечать за иммунный ответ при любой дальнейшей встрече с вирусом.
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