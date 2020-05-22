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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:23
https://ria.ru/20200522/1571819087.html
Попова: популяционное исследование на антитела к COVID-19 планируется
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eff7031a397b8c42d8449b8a4c619227.jpg
РИА Новости

Попова: популяционное исследование на антитела к COVID-19 планируется

09:33 22.05.2020 (обновлено: 12:23 22.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Проведение популяционного исследования населения на антитела к COVID-19 пока еще преждевременно, начинать его нужно не ранее чем через 7 недель после пика, но оно планируется, уже есть понимание, как это будет происходить в разных регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наверное, сегодня проведение исследования еще преждевременно. Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
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Она отметила, что, по мнению ученых, должно пройти не меньше 7 недель после разгара вспышки эпидемии, тогда можно будет увидеть у населения именно те антитела, которые будут отвечать за иммунный ответ при любой дальнейшей встрече с вирусом.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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