Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа прибыли в Военнослужащие Южного военного округа прибыли в Дагестан для организации мобильного госпиталя, в котором будут лечить от коронавируса, сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Ставропольского края протяженностью около 400 километров, прибыл в город Буйнакск", - говорится в сообщении.

В составе прибывшей колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов, и 22 единицы специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В назначенном районе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.