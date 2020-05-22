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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:23
https://ria.ru/20200522/1571818287.html
Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений по COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720334_0:297:3088:2033_1036x0_80_0_0_01548f342744869ee6e7a61dc99c7802.jpg
РИА Новости

Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений по COVID

09:18 22.05.2020 (обновлено: 12:23 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в парке
Люди гуляют в парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди гуляют в парке
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ряд регионов РФ уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что по показателю свободных коек ряд субъектов день ото дня также достигает показателей, необходимых для перехода на третий этап.
"Это вполне реальные цифры, они достижимы. Главное - правильная организация всех противоэпидемических мероприятий, всех режимов ограничений в предыдущий месяц – полтора и на сегодняшний день", - отметила Попова.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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