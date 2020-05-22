Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений по COVID

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Ряд регионов РФ уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что по показателю свободных коек ряд субъектов день ото дня также достигает показателей, необходимых для перехода на третий этап.
"Это вполне реальные цифры, они достижимы. Главное - правильная организация всех противоэпидемических мероприятий, всех режимов ограничений в предыдущий месяц – полтора и на сегодняшний день", - отметила Попова.
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