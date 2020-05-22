Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений по COVID

"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли", - сказала Попова в интервью РИА Новости.