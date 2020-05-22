На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 20 148 человек

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 442, до 20148, еще девять человек скончались, всего жертв 588, заявил на брифинге в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 442 лица, из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксированы девять летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Министр отметил, что за прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксированы во Львовской области – 65, Черновицкой области – 63 и в Киеве – 47.
В целом за время пандемии, по словам Степанова, на Украине заболели 20148 человек, из них 1434 ребенка и 3907 медиков, в целом выздоровели 6585 человек, а умерли 588 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.