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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:09
https://ria.ru/20200522/1571818266.html
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 20 148 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 20 148 человек

09:17 22.05.2020 (обновлено: 11:09 22.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 442, до 20148, еще девять человек скончались, всего жертв 588, заявил на брифинге в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 442 лица, из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксированы девять летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

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Министр отметил, что за прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксированы во Львовской области – 65, Черновицкой области – 63 и в Киеве – 47.
В целом за время пандемии, по словам Степанова, на Украине заболели 20148 человек, из них 1434 ребенка и 3907 медиков, в целом выздоровели 6585 человек, а умерли 588 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеМаксим СтепановВОЗЛьвовская областьЧерновицкая областьКиевУкраинаВ мире
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