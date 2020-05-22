На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 20 148 человек

"За прошедшие сутки заболели 442 лица, из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксированы девять летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.