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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:22
https://ria.ru/20200522/1571817927.html
Попова рассказала, какой будет жизнь после снятия ограничений по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571494450_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_df645444c1a2241ab3f0dabf4965b25f.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, какой будет жизнь после снятия ограничений по COVID-19

09:10 22.05.2020 (обновлено: 12:22 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевПассажиры в зале ожидания Курского вокзала в Москве во время пандемии коронавируса
Пассажиры в зале ожидания Курского вокзала в Москве во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Определенные требования, такие как социальная дистанция, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств, нужно будет соблюдать и после завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Конечно, безусловно, мы к этому стремимся. Однако режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что эти правила вполне реализуемы, их можно соблюдать, причем таким образом, чтобы не страдало качество жизни.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
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