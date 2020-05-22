Попова рассказала, какой будет жизнь после снятия ограничений по COVID-19

"Конечно, безусловно, мы к этому стремимся. Однако режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести", - сказала Попова в интервью РИА Новости.