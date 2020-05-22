Попова рассказала, какой будет жизнь после снятия ограничений по COVID-19

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Определенные требования, такие как социальная дистанция, новые правила по дезинфекции и организации общественных пространств, нужно будет соблюдать и после завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Конечно, безусловно, мы к этому стремимся. Однако режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что эти правила вполне реализуемы, их можно соблюдать, причем таким образом, чтобы не страдало качество жизни.
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