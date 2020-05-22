В Greenpeace спрогнозировали второй пик лесных пожаров в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сроки наступления второго пика природных пожаров в этом году сдвинутся на середину июля вместо традиционного начала августа, сообщил РИА Новости руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.
"Первый пик пожаров приходится на майские праздники, второй пик пожаров — это конец июля, первые числа августа, получается разница где-то в два с половиной месяца, когда на спад идет первый пик и на подъем идет второй. Но в этом году, скорее всего, раньше начнется второй пик, потому что раньше начался первый, новая трава быстро высохнет, синоптики прогнозируют засуху, поэтому, я думаю, пик придётся не на начало августа, а скорее на июль. Может, даже на середину июля", - сказал Куксин.
Ранее начальник Авиалесоохраны Николай Кривошеев заявил, что Иркутская область, Красноярский край и Якутия окажутся в зоне высоких рисков возникновения лесных пожаров в июне и июле.