В Greenpeace спрогнозировали второй пик лесных пожаров в России

"Первый пик пожаров приходится на майские праздники, второй пик пожаров — это конец июля, первые числа августа, получается разница где-то в два с половиной месяца, когда на спад идет первый пик и на подъем идет второй. Но в этом году, скорее всего, раньше начнется второй пик, потому что раньше начался первый, новая трава быстро высохнет, синоптики прогнозируют засуху, поэтому, я думаю, пик придётся не на начало августа, а скорее на июль. Может, даже на середину июля", - сказал Куксин.