В Хабаровском крае начали прием документов на выплаты семьям с детьми

"В Хабаровском крае начался прием документов на оформление ежемесячного пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Мера поддержки рассчитана на тех, чей среднедушевой доход ниже 14 369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит 7590,5 рублей. Средства начнут поступать на счета граждан уже в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления пособия не нужно собирать справки о доходах. Потребуется только заявление. Его можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или оставить в стационарных ящиках в центрах социальной поддержки по месту жительства. Пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет.