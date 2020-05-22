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2020-05-22T08:19
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В Хабаровском крае начали прием документов на выплаты семьям с детьми
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РИА Новости

В Хабаровском крае начали прием документов на выплаты семьям с детьми

08:19 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Прием документов на оформление ежемесячного пособия семьям с детьми от трех до семи лет начался в Хабаровском крае, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.
"В Хабаровском крае начался прием документов на оформление ежемесячного пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Мера поддержки рассчитана на тех, чей среднедушевой доход ниже 14 369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит 7590,5 рублей. Средства начнут поступать на счета граждан уже в июне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оформления пособия не нужно собирать справки о доходах. Потребуется только заявление. Его можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или оставить в стационарных ящиках в центрах социальной поддержки по месту жительства. Пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет.
В Хабаровском крае в этом году ежемесячную выплату на детей получат не менее 13 тысяч семей, в которых воспитывается 21 тысяча детей. На эту выплату предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей – средства краевого бюджета.
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