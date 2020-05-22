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2020-05-22T07:44
https://ria.ru/20200522/1571815780.html
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

07:44 22.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "семь раз нарушили режим прекращения огня".
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Преступлениям, которые эти "силовики" совершают на Донбассе, нужно положить конец.. Судя по заявлениям руководителей ДНР и ЛНР, республики готовы это сделать. Дай им Бог.
22 мая, 08:35
Александр И
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