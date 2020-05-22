Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - добавляется в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.