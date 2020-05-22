В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 22 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у четырнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тридцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести пятьдесят четыре больных коронавирусом", – написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев выявлено в Новокузнецке, три – в Междуреченске, по одному – в Кемерово, Осинниках, Юрге. Среди новых выздоровевших пять жителей Новокузнецка и один – Прокопьевского района.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 130 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7740 человек.
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