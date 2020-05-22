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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T07:33
https://ria.ru/20200522/1571815600.html
В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19

07:33 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
КЕМЕРОВО, 22 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у четырнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тридцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести пятьдесят четыре больных коронавирусом", – написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев выявлено в Новокузнецке, три – в Междуреченске, по одному – в Кемерово, Осинниках, Юрге. Среди новых выздоровевших пять жителей Новокузнецка и один – Прокопьевского района.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 130 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7740 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаМеждуреченскНовокузнецкКемеровская область
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