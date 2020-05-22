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2020-05-22T08:33
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Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
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РИА Новости

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

05:54 22.05.2020 (обновлено: 08:33 22.05.2020)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию. Такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития. На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года.
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По мнению специалиста, политика досрочного выхода на пенсию продолжится в следующем году в случае второй волны пандемии коронавируса.

"Тогда придется продолжать досрочный выход, потому что надо обезопасить людей от повышенных рисков оказаться в зоне бедствия", — отметил Масленников.

При этом экономист называет меру о досрочном выходе на пенсию вынужденной и справедливой.

"Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности", — объяснил эксперт.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНикита МасленниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
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