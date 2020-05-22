Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер. Таким мнением поделился экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию. Такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития. На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года.
18 января, 10:03В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
По мнению специалиста, политика досрочного выхода на пенсию продолжится в следующем году в случае второй волны пандемии коронавируса.
"Тогда придется продолжать досрочный выход, потому что надо обезопасить людей от повышенных рисков оказаться в зоне бедствия", — отметил Масленников.
При этом экономист называет меру о досрочном выходе на пенсию вынужденной и справедливой.
"Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности", — объяснил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.