В России могут смягчить условия выхода на пенсию

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития.

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года. По текущим законам, досрочно выйти на заслуженный отдых могут те, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста или накопил стаж в 20 и 25 лет.

Кроме того, министерство предложило поднять пособие по безработице на ближайшие три месяца с полутора до четырех с половиной тысяч рублей.

Источник добавил, что в план по восстановлению экономики постоянно вносят правки и итоговый вариант может отличаться от текущей версии.

Улучшит ситуацию на рынке труда

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "360" заявил, что потерявшие работу теперь охотнее будут регистрироваться в центре занятости для получения повышенных пособий по безработице.

По словам парламентария, смягчение условий по досрочному выходу на пенсию улучшит положение на рынке труда, так как людям предпенсионного возраста сложно найти работу.

Изменение пенсионного законодательства

Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы в 2018 году.

Согласно документу, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Также предусмотрены меры по защите россиян предпенсионного возраста.