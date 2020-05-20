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2020-05-20T14:33
https://ria.ru/20200520/1571721306.html
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
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РИА Новости

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

12:07 20.05.2020 (обновлено: 14:33 20.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, такое предложение входит в план по восстановлению экономики, который разработало Минэкономразвития.
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На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым до выхода на пенсию осталось три года. По текущим законам, досрочно выйти на заслуженный отдых могут те, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста или накопил стаж в 20 и 25 лет.
Кроме того, министерство предложило поднять пособие по безработице на ближайшие три месяца с полутора до четырех с половиной тысяч рублей.
Источник добавил, что в план по восстановлению экономики постоянно вносят правки и итоговый вариант может отличаться от текущей версии.
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Улучшит ситуацию на рынке труда

В Госдуме поддержали идею Минэкономразвития.
Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "360" заявил, что потерявшие работу теперь охотнее будут регистрироваться в центре занятости для получения повышенных пособий по безработице.
По словам парламентария, смягчение условий по досрочному выходу на пенсию улучшит положение на рынке труда, так как людям предпенсионного возраста сложно найти работу.
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Изменение пенсионного законодательства

Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы в 2018 году.
Согласно документу, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Также предусмотрены меры по защите россиян предпенсионного возраста.
Позднее глава государства предложил прописать в Конституции, что для страны нет ничего более важного, чем исполнение социальных обязательств перед россиянами.
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Общество
Популярные комментарии
К дню голосования пенсионерам начнут давать подачки от государства, потом отменят все.
20 мая, 13:03
kainlepos
255713133
пенсионное законодательство настолько мутное, что пока не будут даны разъяснения принимать какие то шаги от правительства как улучшение для пенсионеров просто нельзя. До сих пор не ясна судьба денег, которая остается от умершего ранее срока положенной выплаты. Единицы воспользовались возможностью получит часть оставшейся суммы. То, что эти деньги не идут для улучшения финансового положения живущих пенсионеров, указывается в многочисленных статьях. Это и говорит о том, что в мутной воде можно делать все что желаешь. Многие не знают о своих правах, даже которые захочешь получить, то не факт, что это произойдет. Мы говорим о нехватке миллиардов рублей на нужды ПФ, а 10 триллионов оставшихся денег от умерших пенсионеров (ранее расчетного срока выплаты пенсии). Отсюда и все сомнения в том, что делается в ПФ. Безграмотностью легче управлять, что и используется с успехом.
20 мая, 13:05
barabashkg
252228111
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