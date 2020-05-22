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2020-05-22T05:11
https://ria.ru/20200522/1571813844.html
На границе с КНР в Приморье ввели новый режим движения грузовиков
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РИА Новости

На границе с КНР в Приморье ввели новый режим движения грузовиков

05:10 22.05.2020 (обновлено: 05:11 22.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ДВТУГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
© Фото : пресс-служба ДВТУ
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Режим передвижения грузовиков, исключающий их скопление перед пунктами пропуска с Китаем, установили в Приморье из-за ситуации, когда сотни фур выстроились в очередь перед границей, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
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АПИ предложило решение скопления фур на пунктах пропуска в Китай
За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный"- Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", в понедельник фуры пошли в КНР, движение восстановилось.
"Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, контроль за большегрузным транспортом будет усилен, чтобы не создавать затора на границе с Китаем. Будут установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку на 19 километре трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница и на 37 километре дороги Раздольное – Хасан. Выставлены посты дорожно-патрульной службы", – говорится в сообщении.
Пункт пропуска Пограничный в Приморье
18 мая, 03:49Распространение нового коронавируса
Грузовики начали проходить в Китай из Приморья через пункт пропуска
По данным оперативной сводки Дальневосточного таможенного управления, на утро 22 мая перед пунктом пропуска "Пограничный" в очереди стоят 292 машины, за сутки в КНР зашло 30 фур, вышло оттуда 27.
С 20 мая на 10 дней в Приморье приостановили движение фур к территории пунктов пропуска с Китаем, чтобы разгрузить очередь из грузовиков.
Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года.
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
14 мая, 06:39
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
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Олег КожемякоЮрий ТрутневКитайПриморский крайОбщество
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