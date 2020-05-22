На границе с КНР в Приморье ввели новый режим движения грузовиков

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный"- Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", в понедельник фуры пошли в КНР, движение восстановилось.