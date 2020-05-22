В Кабмин направили проект о льготах на коммуналку ветеранам ВС

"На заседании рабочей группы законопроект был единогласно поддержан представителями всех фракций, а также Минстроем России, Минтрудом России и Минприроды России. Сегодня мы направили законопроект на заключение правительства РФ и надеемся, что уже в скором времени законопроект будет внесен и утраченная льгота восстановлена", - сказала Павлова.