В Кабмин направили проект о льготах на коммуналку ветеранам ВС

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты направили в правительство законопроект о восстановлении положенных льгот на коммунальные услуги всем ветеранам вооруженных сил, проходившим службу в странах, где велись боевые действия; инициатива уже поддержана тремя министерствами, сообщила РИА Новости автор инициативы член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.
Ранее Павлова сообщала РИА Новости, что разрабатывает соответствующий законопроект.
"На заседании рабочей группы законопроект был единогласно поддержан представителями всех фракций, а также Минстроем России, Минтрудом России и Минприроды России. Сегодня мы направили законопроект на заключение правительства РФ и надеемся, что уже в скором времени законопроект будет внесен и утраченная льгота восстановлена", - сказала Павлова.
Кроме того, по ее словам, рабочая группа планирует и дальше работать по расширению перечня льгот для ветеранов боевых действий, так как наблюдается дисбаланс объемов льгот по сравнению с другими категориями.
"По действующему законодательству, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%. Компенсации коммунальных услуг данной нормой не предусмотрено. И в связи с этими изменениями объем компенсации указанной категории ветеранов боевых действий фактически уменьшился. Считаем, что все причитающиеся компенсации должны быть доведены до ветеранов", - пояснила парламентарий.
18 апреля 2019, 16:51Владимирские ветераны боевых действий освобождены от транспортного налога
Законопроект направлен в кабмин для получения заключения правительства на данную инициативу. Копия письма за подписями самой Павловой и первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в горячих точках, будут восстановлены. Так Путин ответил на просьбу одного из общественников Крыма по поводу отказа в надбавке к пенсиям некоторым ветеранам вооруженных сил, которые в 1960-1970 годы участвовали в решении задач в разных странах мира, где проходили боевые действия.
22 февраля 2018, 10:41Ветераны боевых действий могут получить 50-процентную льготу за услуги ЖКХ