Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60

"Такое сочетание финансово-экономического и эпидемиологического кризисов мы видим впервые. Я думаю, что о каких-то прежних ценах свыше 60 долларов, наверное, надо говорить только к концу следующего года, и то при очень благоприятном развитии ситуации. Хочу напомнить, что в 2014, 2015 годах, мы обсуждали, когда цены могут вернуться к 100 долларам за баррель. Но уже сейчас обсуждаем, как манна небесная, если будет 60 долларов", - сказал Келимбетов.