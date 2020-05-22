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2020-05-22T04:30
https://ria.ru/20200522/1571813441.html
Опрос: 76% россиян не могут контролировать желание "пойти к холодильнику"
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РИА Новости

Опрос: 76% россиян не могут контролировать желание "пойти к холодильнику"

04:30 22.05.2020
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© Fotolia / luckybusinessМужчина у холодильника
Мужчина у холодильника
© Fotolia / luckybusiness
Мужчина у холодильника. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Больше 75% россиян не могут контролировать желание "пойти к холодильнику" в период самоизоляции из-за коронавируса, в качестве перекуса обычно выступает чай, кофе и бутерброды, зато 80% хотя бы два-три раза в неделю употребляют свежие фрукты и овощи, говорится в результатах опроса, проведенного "Стройной Россией", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "Стройная Россия" объединяет представителей профессионального медицинского сообщества и широкой общественности. В 2019 году оно получило официальный статус всероссийской общественной организации. В состав входят 46 региональных отделений.
"По количеству перекусов, совершаемых за день, ситуация изменилась. Так, половина ответивших (51,7%) отметили, что количество перекусов увеличилось, а 7,3% — уменьшилось. И 41% опрошенных указали, что количество перекусов в условиях пандемии не изменилось. При этом для мужчин более характерно увеличение числа как основных приемов пищи, так и перекусов", - говорится в результатах опроса.
В качестве перекусов, как показало исследование, чаще всего выступает чай или кофе (64,9%) и бутерброды (32,0%). Четвертая часть респондентов обычно перекусывает кондитерскими изделиями (26,6%) и молочными продуктами (25,4%). Мучные изделия в качестве перекусов используют 17,7% респондентов, а снеки (чипсы, сухарики и так далее) — 11,8%.
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"Не возникает желания постоянных перекусов у 23,2% опрошенных, а у остальных респондентов (76,8%) возникают сложности с самоконтролем. 26,9% ответивших сказали, что им сложно следить за собой в этом вопросе, но они держатся из последних сил (среди них почти вдвое больше женщин). 23,6% граждан вообще никогда не контролировали свои пищевые привычки и не приобщились к этому сейчас, они едят когда пожелают. А 27,3% перестали себя контролировать в количестве, объеме или составе пищи и поддались своим желаниям (это в основном мужчины)", - указано в результатах исследования.
Опрос также показал, какие продукты и как часто употребляли респонденты в последний месяц. Каждый день или два-три раза в неделю большинство опрошенных употребляют в пищу свежие овощи и фрукты (80,4%), зерновые или злаковые продукты (78,7%), молочные продукты (78,6%), мучные и кондитерские изделия (75,6%), свежее мясо и мясные продукты (69,1%). Все остальные виды продуктов респонденты употребляют один раз в неделю и реже. Хотя бы один раз в неделю в рационе большинства респондентов бывает рыба и морепродукты, полуфабрикаты и жареная, копченая и острая пища.
Всероссийский онлайн–опрос в рамках изучения потребительских предпочтений и рациона питания населения в период самоизоляции был проведён с 20 апреля по 15 мая. В нем приняли участие 1067 россиян в возрасте от 18 лет и старше, погрешность не превышает 3% в 95% случаев.
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