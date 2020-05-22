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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T04:18
https://ria.ru/20200522/1571813365.html
Юрист рассказал о правовых проблемах вакцинации от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_714304a4f1fd7dc868a1f38404700570.jpg
РИА Новости

Юрист рассказал о правовых проблемах вакцинации от COVID-19

04:18 22.05.2020
10102
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Планирующаяся в будущем массовая вакцинация от нового типа коронавируса создает целый комплекс проблем юридического характера, ко многим из которых следует заранее готовиться и самим гражданам, и государственным властям, заявила в интервью РИА Новости управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.
"В настоящее время, с одной стороны, все защищают свои личные данные, на их распространение требуется разрешение и так далее, а с другой стороны, множество личных данных оседает в базах данных частных компаний, и никто не знает, как они будут использованы. Та же ситуация, с моей точки зрения, возникает при обязательной глобальной вакцинации", - отмечает Рябоконь.
Если не выработать единые международные критерии для теста и вакцинации заранее, то в будущем это может привести к существенным проблемам, предупреждает эксперт, в частности, в контексте защиты личных данных, к которым логично отнести и биологическую информацию.
Наиболее безболезненным с юридической точки зрения, по ее словам, будет сценарий, при котором прививка от COVID-19 будет осуществляться как нынешние плановые прививки от краснухи, кори и других заболеваний, то есть не требовать дополнительных анализов (в Британии, к примеру, вакцинация детей не требует никаких дополнительных тестов).
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"Но есть вероятность, что при вакцинации от COVID-19 люди должны будут сдавать анализ крови или слюны, то есть предоставлять биоматериал, позволяющий выявить ДНК. Если идет к этому, то этот момент должен регулироваться заранее. Если какой-то биологический компонент будет где-то сохраняться, то должен быть специальный документ, который говорит о том, что да, человек сдает кровь, слюну на анализ, но весь этот биоматериал используется только для защиты от коронавируса, для прививки, но не для любых других опытов, связанных с анализом ДНК", - указывает собеседница агентства.
По словам Рябоконь, это крайне важно, поскольку иначе возникнет риск того, что биоинформация потенциально может где-то аккумулироваться и в дальнейшем попасть в распоряжение страховых компаний, фармацевтических организаций и так далее, и с развитием технологий и глобализацией может быть использована против конкретных людей или даже целых народов.
"Опыт последних Олимпийских игр показывает, что вокруг биологического материала может вестись политическая борьба, которая никак не регулируется и в которой побеждает, по закону джунглей, сильнейший", - напомнила юрист.
"Где гарантии того, что не будет манипуляций со стороны некоторых стран, особенно тех, которые имеют доступ к технологиям, в которых развита фармацевтическая индустрия, у которых есть большее влияние на геополитические процессы? Где гарантия, что страны не будут дискриминировать друг друга? Поэтому биологические данные должны быть урегулированы международным законодательством до того, как какие-либо прививки и тесты будут проводиться и информация начнет циркулировать и оседать в базах данных", - отметила она.
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Рябоконь подчеркнула, что хотя сейчас в некоторых странах хранение биоданных регулируется, перед началом вакцинации от COVID-19 все равно нужно будет вносить изменения в существующее законодательство, особенно в международное, прежде всего потому, что в настоящее время биоданные могут собираться и храниться только по желанию конкретного человека на основе юридического соглашения между лицом, предоставляющим свой биоматериал для дальнейшего использования в любой форме, и соответствующей организацией.
"Если мы говорим об обязательных для всех прививках и тестах, то тут уже сложно говорить о договоре, поскольку договор - это добровольное юридическое действие. А если нет договора, значит, должен быть соответствующий закон, который не только обязывает, но и дает права, и, что немаловажно, гарантирует соблюдение этих прав. Прежде всего, право на защиту личных биологических данных", - сказала управляющий партнер Elgin FO limited.
Она отметила также важность того факта, что в случае массового вакцинирования и массовых анализов появляется удобный повод для создания глобального банка биоданных, и при отсутствии грамотного правового поля, изначально устанавливающего правовые критерии для сбора, хранения и распространения этой информации, появляется огромный риск. С развитием технологий в будущем банк данных может быть использован самыми разными способами, и здесь уже могут быть дискриминированы не отдельные лица при приеме на работу, а целые нации в более глобальных вопросах.
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"Немаловажный вопрос: кто будет контролировать весь процесс тестирования и вакцинации, обязательной для всего населения планеты? Я сомневаюсь, что на сегодняшний момент есть какая-либо нейтральная для всех международная организация, которая будет локомотивом или арбитром", - пояснила она.
"На минуту представьте себе: у частных компаний или государственных организаций собирается хороший набор биоданных – это самое мощное оружие, которое можно представить – вся информация, связанная с генокодом населения. Даже если сейчас нет технологий для полной массовой расшифровки, то в будущем они могут появиться, и это страшная технология. В свое время искусственное оплодотворение и клонирование казались фантастикой и многое другое, а сейчас это реальность", - добавила в заключение эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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27200341
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Обязательную вакцинацию можете себе проводить упыри. Не много ли становится обязательного? Скоро дышать будем по указке и в туалет строем ходить. Если народ не очнется, нас точно на четыре кости поставят.
22 мая, 04:54
ИАИван Андреев
59111012
Категорически против поголовной вакцинации!!! Безопасной вакцины нет и не будет никогда, всегда есть риск и аллергических реакций и более тажелых последствий. Тем более, когда речь идет о пациентах из групп риска (аллергиках, астматиках, диабетиках). Я, все-таки, за право выбора. Я ежегодно делаю вакцину от сезонного гриппа, но это мой личный выбор и моя ответственность!!!
22 мая, 10:28
Лариса Ильина
1810003
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