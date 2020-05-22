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2020-05-22T04:17
https://ria.ru/20200522/1571813326.html
В Пекине открылась сессия заксобрания Китая
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РИА Новости

В Пекине открылась сессия заксобрания Китая

04:17 22.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Государственный флаг КНР в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, в пятницу открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
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Эпидемия внесла свои коррективы и в формат проведения. В этом году она продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая. Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.
По мнению аналитиков, сам факт проведения сессии говорит и населению Китая, и остальному миру, что страна смогла справиться с эпидемией и полностью готова вернуться к нормальной жизни, реализации долгосрочных целей и восстановлению экономики.
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Озвученная повестка дня, несмотря на урезанный формат и специфику сессии, в целом не значительно отличается от привычной. Депутатам предстоит заслушать доклад о работе правительства, который зачитает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, доклад о выполнении плана социально-экономического развития страны за 2019 год и принять аналогичный план на текущий год, заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.
Депутаты обсудят вопросы борьбы с эпидемией и восстановления экономики, реализацию долгосрочного плана по ликвидации бедности, а также рассмотрят и, вероятно, примут проект первого в истории КНР Гражданского кодекса.
Вместе с тем, большое внимание привлёк законопроект о национальной безопасности Гонконга, который также вошел в повестку дня нынешней сессии.
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