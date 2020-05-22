В Пекине открылась сессия заксобрания Китая

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны, перенесенная на 2,5 месяца из-за эпидемии коронавируса, в пятницу открылась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Эпидемия внесла свои коррективы и в формат проведения. В этом году она продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая. Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.
По мнению аналитиков, сам факт проведения сессии говорит и населению Китая, и остальному миру, что страна смогла справиться с эпидемией и полностью готова вернуться к нормальной жизни, реализации долгосрочных целей и восстановлению экономики.
Озвученная повестка дня, несмотря на урезанный формат и специфику сессии, в целом не значительно отличается от привычной. Депутатам предстоит заслушать доклад о работе правительства, который зачитает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, доклад о выполнении плана социально-экономического развития страны за 2019 год и принять аналогичный план на текущий год, заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.
Депутаты обсудят вопросы борьбы с эпидемией и восстановления экономики, реализацию долгосрочного плана по ликвидации бедности, а также рассмотрят и, вероятно, примут проект первого в истории КНР Гражданского кодекса.
Вместе с тем, большое внимание привлёк законопроект о национальной безопасности Гонконга, который также вошел в повестку дня нынешней сессии.