В Пекине открылась сессия заксобрания Китая

Эпидемия внесла свои коррективы и в формат проведения. В этом году она продлится лишь семь дней вместо привычных 10 и завершится 28 мая. Кроме того, в рамках мер профилактики эпидемии резко ограничен доступ журналистов в Дом народных представителей, где проходит сессия, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.