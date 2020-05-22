Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:34
https://ria.ru/20200522/1571813288.html
Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/16658/07/166580770_0:0:360:203_1036x0_80_0_0_5065f73ff67d8134a80b105831ff5a5a.jpg
РИА Новости

Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19

04:11 22.05.2020 (обновлено: 10:34 22.05.2020)
1305
© Flickr / hjalligМорские ежи
Морские ежи
© Flickr / hjallig
Морские ежи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Употребление препаратов, изготовленных на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений, может быть эффективно для восстановительной терапии людей, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорий Воскобойников.
В настоящее время, по его словам, основное внимание ученых и врачей уделяется диагностике и лечению коронавируса. При этом на фоне постепенного снижения темпов прироста заболевших актуальной становится и восстановительная терапия для перенесших эту инфекцию.

"У переболевших коронавирусом отмечается снижение иммунитета, и организму нужно помочь восстановиться. Считаем, что эффективным может стать употребление препаратов на основе икры морского ежа, ламинарий, эхинацеи и некоторых других компонентов", — сказал Воскобойников. Он отметил, что подобные препараты были разработаны около двух лет назад для реабилитации после химиотерапии онкобольных.

Ученый пояснил, что ламинарии обладают свойством выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды, которые могут оставаться после длительного приема лекарств. При этом икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующим свойством. Для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь переболевшим коронавирусом, необходимо проводить комплексное исследование, добавил он.
Коронавирус 2019-nCoV
15 мая, 08:00РИА Наука
Лекарство от коронавируса. Ученые предлагают неожиданную терапию
В частности, как отметил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян, вместо ламинарий, добываемых в северных морях, можно исследовать эффективность других видов макрофитов, например водорослей цистозира, распространенных в Черном и Азовском морях. "В них содержится несколько другой набор полисахаридов, и они могут оказаться весьма эффективными в сочетании с той же икрой морского ежа", — уточнил он.
Степаньян также добавил, что для подтверждения этих предположений нужны комплексные клинические исследования в этой сфере.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
13 мая, 00:47Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса
1721005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Азовское мореОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Лента новостейМолния