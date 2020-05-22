Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19

"У переболевших коронавирусом отмечается снижение иммунитета, и организму нужно помочь восстановиться. Считаем, что эффективным может стать употребление препаратов на основе икры морского ежа, ламинарий, эхинацеи и некоторых других компонентов", — сказал Воскобойников. Он отметил, что подобные препараты были разработаны около двух лет назад для реабилитации после химиотерапии онкобольных.