Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Употребление препаратов, изготовленных на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений, может быть эффективно для восстановительной терапии людей, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорий Воскобойников.
В настоящее время, по его словам, основное внимание ученых и врачей уделяется диагностике и лечению коронавируса. При этом на фоне постепенного снижения темпов прироста заболевших актуальной становится и восстановительная терапия для перенесших эту инфекцию.
"У переболевших коронавирусом отмечается снижение иммунитета, и организму нужно помочь восстановиться. Считаем, что эффективным может стать употребление препаратов на основе икры морского ежа, ламинарий, эхинацеи и некоторых других компонентов", — сказал Воскобойников. Он отметил, что подобные препараты были разработаны около двух лет назад для реабилитации после химиотерапии онкобольных.
Ученый пояснил, что ламинарии обладают свойством выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды, которые могут оставаться после длительного приема лекарств. При этом икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующим свойством. Для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь переболевшим коронавирусом, необходимо проводить комплексное исследование, добавил он.
В частности, как отметил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян, вместо ламинарий, добываемых в северных морях, можно исследовать эффективность других видов макрофитов, например водорослей цистозира, распространенных в Черном и Азовском морях. "В них содержится несколько другой набор полисахаридов, и они могут оказаться весьма эффективными в сочетании с той же икрой морского ежа", — уточнил он.
Степаньян также добавил, что для подтверждения этих предположений нужны комплексные клинические исследования в этой сфере.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
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