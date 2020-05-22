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2020-05-22T03:38
https://ria.ru/20200522/1571812964.html
"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты
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РИА Новости

"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты

03:38 22.05.2020
14998
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Шеин поддержал инициативу наказывать за "серые" зарплаты, сравнив "черную" и "серую" занятость с "рабским трудом". Об этом он заявил в беседе с НСН.
Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат.

"Серая" и "черная" занятость означает, что человека, если у него не заключен трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!" — считает Шеин.

При этом парламентарий предлагает ограничить предложенную меру только крупными компаниями, решение по которым "давно надо было принимать".

"Индивидуальные предприниматели загнаны силой обстоятельств в "серую" зону", — отметил депутат.

Шеин связал "серую" и "черную" зоны трудоустройства с низкой продолжительностью жизни и недофинансированием медицины.
Банкноты
Вчера, 13:16
Юрист объяснила, когда нужно вводить ответственность за "серые" зарплаты
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РоссияГосдума РФОлег ШеинАнатолий АртамоновОбщество
Популярные комментарии
Эти бесполезные существа, пардон, депутаты, задались бы вопросом, а почему существуют серые зарплаты? Не потому ли, что созданные ими законы делают невозможным никакой иной способ ведения бизнеса для многих предприятий? Тут еще посмотреть надо, кого следует "наградить" уголовной ответственностью, людей, живущих постоянно в режиме выживания или зажравшихся "слуг" народа.
22 мая, 05:20
generalKleon .
76100010
Любой труд на дядю при капитализме - рабский, ибо дядя присваивает прибавочную стоимость.
22 мая, 03:59
ЛКЛысый Кучерявый
5010105
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