"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты

"Серая" и "черная" занятость означает, что человека, если у него не заключен трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!" — считает Шеин.