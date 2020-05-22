"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат.
"Серая" и "черная" занятость означает, что человека, если у него не заключен трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!" — считает Шеин.
При этом парламентарий предлагает ограничить предложенную меру только крупными компаниями, решение по которым "давно надо было принимать".
"Индивидуальные предприниматели загнаны силой обстоятельств в "серую" зону", — отметил депутат.
Шеин связал "серую" и "черную" зоны трудоустройства с низкой продолжительностью жизни и недофинансированием медицины.