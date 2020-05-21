В России предложили массово сажать за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
Артамонов предложил "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".
Как пояснил парламентарий журналистам, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается "серая" зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.
Президент России Владимир Путин поручил представить общенациональный план действий к 1 июня.