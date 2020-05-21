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2020-05-21T14:26
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В России предложили массово сажать за серые зарплаты
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РИА Новости

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

10:26 21.05.2020 (обновлено: 14:26 21.05.2020)
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© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег
© Fotolia / SemA
Пачка денег. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
Артамонов предложил "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".
Валерий Фадеев
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Как пояснил парламентарий журналистам, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается "серая" зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.
Президент России Владимир Путин поручил представить общенациональный план действий к 1 июня.
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Анатолий АртамоновРоссияСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Весеннее обострение.....Кстати, из страны миллиарды за бугор утекают, многие "фигуранты" Совфеду наверняка известны. Но, видать, неинтересны...
21 мая, 10:31
Александр И
308905022
Ахахаха! пускай вначале с госсектора начнут и строительных компаний своих любимых эффективных менеджеров...
21 мая, 10:29
MSMaksim S
303900118
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