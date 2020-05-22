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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T09:51
https://ria.ru/20200522/1571812921.html
Источники сообщили об отмене парада в Риме по случаю Праздника Республики
https://cdn22.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:75:3112:1825_1036x0_80_0_0_fa59a29292ac420f56fb8f5cb93941e1.jpg
РИА Новости

Источники сообщили об отмене парада в Риме по случаю Праздника Республики

03:33 22.05.2020 (обновлено: 09:51 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид города Рима. Архивное фото
РИМ, 22 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Традиционный военный парад, который ежегодно проводится в Риме 2 июня по случаю национального Праздника Республики, в этом году не состоится из-за пандемии COVID-19, об этом стало известно журналистам поздно вечером в четверг из итальянских военных источников.
По итогам состоявшихся консультаций между канцелярией президента Италии и министерством обороны наиболее вероятным сценарием сейчас представляется проведение 2 июня небольшой торжественной церемонии с участием высшего руководства страны.
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По данным итальянского новостного телеканала RaiNews24, скорее всего за образец будет взята церемония, состоявшаяся 25 апреля по случаю 75-й годовщины освобождения Италии от нацистской оккупации и фашистской диктатуры.
Тогда из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса в стране были отменены все праздничные манифестации и митинги. Единственной торжественной церемонией по случаю праздника стало возложение венка к могиле Неизвестного солдата, которую президент Италии Серджо Маттарелла провел у Алтаря Отечества в центре Рима. Вместе с ним к монументу Вечного огня по беломраморной лестнице поднялись лишь два кирасира в медицинских масках. Сам президент республики снял маску лишь в момент возложения венка.
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Предполагается, что 2 июня глава итальянского государства проведет аналогичную церемонию с участием премьер-министра, руководителей обеих палат национального парламента и нескольких министров. Всего в этой манифестации должны принять участие примерно 50 человек. Имеется в виду, что все они будут соблюдать социальную дистанцию и другие действующие на Апеннинах меры предосторожности в связи с COVID-19.
Что касается традиционного парада, в котором обычно принимали участие более 5 тысяч военнослужащих различных родов войск и около 300 единиц боевой техники, то он проводится не будет. Исключение будет сделано только для нескольких истребителей ВВС, которые пролетят над центром Рима, оставив за собой в небе шлейф цветов итальянского триколора.
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Не состоится также и традиционный государственный прием в садах президентского Квиринальского дворца, который обычно проводится вечером 1 июня. Сами сады на сей раз не будут открыты для широкой публики, как это делалось в последние годы по случаю национального праздника.
Праздник Республики установлен в память о событиях 2 июня 1946 года, когда в ходе общенационального референдума о форме государственного правления большинство итальянцев высказалось за республику и ликвидацию монархии, которая запятнала себя сотрудничеством с фашистским режимом Муссолини.
Согласно официальным данным, по состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 228 тысячи, свыше 134 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 32 486 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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