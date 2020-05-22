Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:21
https://ria.ru/20200522/1571812858.html
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска

03:23 22.05.2020 (обновлено: 12:21 22.05.2020)
291700
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации", — добавила она.

Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля. По его словам, доклинические тесты идут по графику. Министр отметил, что разработкой занимается сразу несколько предприятий.
На прошлой неделе руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург доложил об испытании вакцины на небольшом числе добровольцев. По его словам, появление препарата ожидается в конце лета. Директор добавил, что он показал довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.
Гинцбург отметил, что после регистрации и запуска производства препарата нельзя будет сразу сделать прививки всем россиянам.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Вчера, 22:00Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса
15412131328476
Обсудить 122
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Похоже, за нас уже все решили. Подозреваю, вакцины будут иметь кому-то нужные вполне определенные характеристики, предназначенные для решения чьих то задач.
22 мая, 04:30
НВНиколай Васильевич
2585431193
Почитаешь комментарии, такое ощущение, что попал в средние века, где на слово вакцина и прививка сразу бы тащили на костер. Людям всю жизнь ставят прививки от Гепатита Б, Туберкулеза, Коклюша, с самого раннего детства и ничего живет человек. Поэтому данная вакцина важна, и отрицать это бессмысленно.
22 мая, 06:46
oostan.maksim
51200279
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Лента новостейМолния