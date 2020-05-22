Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации", — добавила она.
Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля. По его словам, доклинические тесты идут по графику. Министр отметил, что разработкой занимается сразу несколько предприятий.
На прошлой неделе руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург доложил об испытании вакцины на небольшом числе добровольцев. По его словам, появление препарата ожидается в конце лета. Директор добавил, что он показал довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.
Гинцбург отметил, что после регистрации и запуска производства препарата нельзя будет сразу сделать прививки всем россиянам.
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