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2020-05-22T02:50
https://ria.ru/20200522/1571812538.html
Жириновский предложил продать "мумию" Ленина
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РИА Новости

Жириновский предложил продать "мумию" Ленина

02:50 22.05.2020
9104
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина. Об этом он написал в твиттере.
Политик считает, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", — заявил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что такими идеями политик пытается привлечь к себе внимание, и за его словами не стоит "ничего серьезного".
Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.
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Обсудить 109
РоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)ЛДПРАлексей ПушковВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Чем она ему мешает? Лежит себе да лежит.... Так то это наша история. История великой страны, до которой Жирику ещё орать и орать....
22 мая, 04:05
Александр Реш-ков
61110021
Интересная мысль. Жаль, что не сохранилась мумия Сталина (я ее видел в мавзолее, когда меня принимали в пионеры), Гитлера, Мао Цзе Дуна, Пол Пота и Чингиз Хана. Была бы прекрасная коллекция. Можно было бы брать большие деньги за просмотр.
22 мая, 03:39
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16600454
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