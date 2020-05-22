Жириновский предложил продать "мумию" Ленина

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", — заявил Жириновский.

Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.