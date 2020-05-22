Жириновский предложил продать "мумию" Ленина

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина. Об этом он написал в твиттере.
Политик считает, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.
"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", — заявил Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что такими идеями политик пытается привлечь к себе внимание, и за его словами не стоит "ничего серьезного".
Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.
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