Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-22T08:30
https://ria.ru/20200522/1571811192.html
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
https://cdn21.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2549:1435_1036x0_80_0_0_f5d28cd711078bd95b32179af3fcd0d7.jpg
РИА Новости

"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева

00:14 22.05.2020 (обновлено: 08:30 22.05.2020)
198032
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Певец Борис Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью "Собеседнику" заявил о проблемах певца Бориса Моисеева со здоровьем.
По словам критика, еще при встрече год назад с Моисеевым на концерте одного из звезд эстрады он заметил последствия инсульта у артиста.
"Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой", однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", — сказал Соседов.
Он предположил, что инсульт мог произойти из-за напряженного графика работы в течение 20 лет, однако никто не подозревал, что "болезнь так свалит Моисеева".
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Вчера, 12:02
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
"У Бори была уникальная работоспособность, он всегда хотел быть на виду. С начала 90-х до 2010-го года у него была очень активная работа. Может быть, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю", — добавил критик.
Кроме того, по его словам, Моисеев якобы не всегда узнает, кто из знакомых ему звонит.
"В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы. Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. <...> Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно", — заключил Соседов.
Осенью в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Моисеева после инсульта экстренно перевезли для лечения в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В октябре арт-директор Моисеева Сергей Горох сообщил РИА Новости, что эти сведения двухлетней давности, а распространяемая в СМИ информация о проблемах артиста со здоровьем не соответствует действительности.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
18 мая, 23:38Культура
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
2716241571559
Обсудить 2
КультураРоссияСергей СоседовМузыкаШоу-бизнесинсультЗдоровьеБорис Моисеев
Популярные комментарии
Одно хочу понять, зачем всё это обсуждать публично? Публичный человек имеет не только публичную, но и личную сторону своей жизни. Эти обстоятельства личной жизни никак не касаются жизни публичной. Всё, что народ должен знать, это то, что артист по причине болезни больше не выступает.
22 мая, 01:59
dkul71
9800205
Рекомендуем
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Актер Сергей Глушко
"В отличие от бабушек и дедушек": Тарзан пожаловался на нехватку денег
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым
Бывший муж Лолиты ответил на сообщения о госпитализации с травмами
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский предложил продать "мумию" Ленина
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
Прямая трансляция доклада премьер-министра Китая Ли Кэцяна про эпидемию коронавирусной инфекции
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
Лента новостейМолния