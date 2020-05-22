"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева

По словам критика, еще при встрече год назад с Моисеевым на концерте одного из звезд эстрады он заметил последствия инсульта у артиста.

"Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой", однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", — сказал Соседов.

Он предположил, что инсульт мог произойти из-за напряженного графика работы в течение 20 лет, однако никто не подозревал, что "болезнь так свалит Моисеева".

"У Бори была уникальная работоспособность, он всегда хотел быть на виду. С начала 90-х до 2010-го года у него была очень активная работа. Может быть, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю", — добавил критик.

Кроме того, по его словам, Моисеев якобы не всегда узнает, кто из знакомых ему звонит.

"В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы. Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. <...> Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно", — заключил Соседов.