"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью "Собеседнику" заявил о проблемах певца Бориса Моисеева со здоровьем.
По словам критика, еще при встрече год назад с Моисеевым на концерте одного из звезд эстрады он заметил последствия инсульта у артиста.
"Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой", однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", — сказал Соседов.
Он предположил, что инсульт мог произойти из-за напряженного графика работы в течение 20 лет, однако никто не подозревал, что "болезнь так свалит Моисеева".
"У Бори была уникальная работоспособность, он всегда хотел быть на виду. С начала 90-х до 2010-го года у него была очень активная работа. Может быть, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю", — добавил критик.
Кроме того, по его словам, Моисеев якобы не всегда узнает, кто из знакомых ему звонит.
"В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы. Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. <...> Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно", — заключил Соседов.
Осенью в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Моисеева после инсульта экстренно перевезли для лечения в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В октябре арт-директор Моисеева Сергей Горох сообщил РИА Новости, что эти сведения двухлетней давности, а распространяемая в СМИ информация о проблемах артиста со здоровьем не соответствует действительности.