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РИА Новости
Культура

Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем

15:08 07.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Певец Борис Моисеев . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Борис Моисеев чувствует себя хорошо, распространяемая в СМИ информация о проблемах артиста со здоровьем не соответствует действительности, заявил РИА Новости арт-директор Сергей Горох.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что музыканта после инсульта экстренно перевезли в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В столице Моисеев якобы проходит курс лечения.
"Эта информация двухлетней давности, даже текст один и тот же, что был раньше. Это неправда. Все нормально, все стабильно с его здоровьем. С ним все в порядке, не переживайте", - рассказал собеседник агентства.
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