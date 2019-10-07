Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Борис Моисеев чувствует себя хорошо, распространяемая в СМИ информация о проблемах артиста со здоровьем не соответствует действительности, заявил РИА Новости арт-директор Сергей Горох.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что музыканта после инсульта экстренно перевезли в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В столице Моисеев якобы проходит курс лечения.

"Эта информация двухлетней давности, даже текст один и тот же, что был раньше. Это неправда. Все нормально, все стабильно с его здоровьем. С ним все в порядке, не переживайте", - рассказал собеседник агентства.