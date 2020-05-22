Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Православные отмечают день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских (ныне Турция) в итальянский город Бари. В народе этот праздник называется Николой Вешним. С ним связано множество поверий и обрядов, часть которых существует с дохристианских времен. Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.

Кража во благо

Если льет дождь — будет богатый урожай. Особенно громко квакают лягушки — хлеба хватит на весь год. А сухо да тихо в этот день — надо звать на помощь главного защитника.

Так было во время "хождения в жито" — ритуального осмотра посевов еще в Древней Руси. Тогда крестьяне приговаривали: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!" Отсюда еще одно название праздника — Никола Травяной.

А конюхи перед первым в году ночным выгоном лошадей вонзали в порог дома нож, произнося заклинания. Тем самым они призывали Николу защитить табун от волков. И от угона.

Собственно, кража, как это ни парадоксально, и стала поводом для большого христианского праздника. В церковном календаре он называется "Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари". Вопреки красивому наименованию, останки святого попали на юг современной Италии против воли жителей города Миры (ныне это окрестности турецкого Демре). Купцы из Бари вооружились и провернули в Мирах грандиозную спецоперацию со взломом входа в гробницу, допросами монахов, отобранием мощей святителя и небольшой войной по прибытии на родину со своим же епископом.

Но не случись всего этого — святыню утратили бы бесследно. Не прошло и нескольких месяцев, как Миры Ликийские разграбили сельджуки. Они уничтожили храмы вместе с реликвиями, а всех жителей увели в плен. То есть, украв мощи, итальянские торговцы фактически спасли их для почитания верующими. Согласно преданию, им повелел это сделать сам святитель Николай.

Дерзновенный поступок купцов из Бари сделал их город одним из мировых центров христианского паломничества. И больше всего молящихся приезжает сюда в последние годы из России. В 2017 году часть мощей — ребро святого — привезли для молитвенного почитания в Москву и Петербург. А перед отправкой в путешествие святыню тщательно изучили итальянские судмедэксперты.

"Мы сделали компьютерную денситометрию, чтобы понять, сколько в ней кальция и насколько она крепка. Косточка минерализированная, и несмотря на то, что достаточно хрупкая, в отличие от костей живого человека — не такая эластичная, ее прочность в целом сохранена. И еще мы выяснили, что этот фрагмент действительно принадлежит малоазийскому греку — кем и был этнически святой Николай", — рассказывал тогда журналистам профессор Университета Бари Франко Интроне.

"Чисто мужской праздник"

В массовом сознании святитель Николай уже давно перестал быть греком. Для каждого народа, где его почитают, он — свой. Но наиболее тепло, наверное, святого приняли на Руси. Об этом свидетельствуют тысячи русских храмов, посвященных чудотворцу.

"При этом о его жизни, на самом деле, известно мало. О таких святых, как Иоанн Златоуст или Григорий Богослов — великих учителях Церкви, — мы знаем гораздо больше. Однако попробуйте найти церкви в их честь", — отмечает в беседе с РИА Новости известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Сразу после крещения Руси в 988 году святитель стал Николой Угодником (так на Руси называли тех, кто своей праведной жизнью угодил Богу). И как бы "русское" происхождение прочно закрепилось за архиепископом Мирликийским.

"Несколько лет назад, будучи в США, я наткнулся на книгу под названием "Образ Бога у народов мира". Там приводились изображения Христа в разных культурах: африканской, индийской и так далее. И вот на странице, посвященной русским, я с удивлением наткнулся на икону святителя Николая вместо Спасителя", — рассказывает публицист.

© РИА Новости Репродукция иконы "Николай Чудотворец" с клеймами чудес (1642 год) из собрания Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева © РИА Новости Репродукция иконы "Николай Чудотворец" с клеймами чудес (1642 год) из собрания Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Почему именно Николай, глава далекой древней епархии, стал самым почитаемым на Руси святым, иеромонах затрудняется ответить "научно-исторически". По каким-то чисто психологическим причинам, отмечает он, святитель "стал близок нашим людям".

А вот замглавы Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества Екатерина Дорохова допускает, что в народном почитании Николая Угодника кроются дохристианские мотивы.

"Согласно одной из гипотез, после крещения Руси образ этого святого слился с фигурой языческого бога Велеса — покровителя скота. Ведь праздник Николы Вешнего был связан как раз с коневодством и пастушеством — в деревнях ночью мужики устраивали "никольщины", — поясняет этнограф корреспонденту РИА Новости.

Популярность святителя объясняют также тем, что он почитается как покровитель путешественников, не раз чудесным образом уберегавший путников от беды.

"В славянской культуре, в том числе и у русских, странники считаются божьими людьми, представителями мира предков. Поэтому их всегда привечали. А раз Николай Чудотворец благоволит путешествующим, значит, он имеет огромную силу", — обращает внимание фольклорист.

"Никола в шапке"

Именно с образом Николая как "обладателя силы предков" и связан огромный пласт народных обрядов и поверий. День его памяти, 22 мая, считался на Руси концом зимы и наступлением лета — тогда выделяли преимущественно два времени года. Отголоски этих представлений, согласно этнографическим данным, можно встретить в некоторых деревнях на берегах Енисея. Там на Николу Вешнего местные жители проводят обряд закликания тепла и молятся о скорейшем оттаивании речных льдов.

С именем святителя связывали и наступление зимы. Считалось, что настоящие морозы наступали 19 декабря — когда Церковь отмечает день смерти чудотворца, называемый в народе Николой Зимним.

И что удивительно, в ряде регионов полагали, что в мае и декабре празднуется память двух совершенно разных святых. Ведь традиции весеннего праздника, который считался "пастушьим и полевым", от зимнего, "рыбачьего" сильно отличались.

"Это отразилось на иконографии. На, скажем так, народных иконах, написанных в примитивной манере, Николу Зимнего изображали "в шапке" (имеется в виду митра — богослужебный головной убор епископа. — Прим. ред.), а Вешнего — без нее", — рассказывает Екатерина Дорохова.