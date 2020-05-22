Sia представила в Сети клип на песню Together с участием Кейт Хадсон

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Ферлер) представила в Сети песню Together и опубликовала на YouTube красочный клип на нее. По информации Rolling Stone, композиция войдет в новый альбом исполнительницы, а также в саундтрек ее нового фильма-мюзикла Music.
В ролике снялись исполнители главных ролей: Кейт Хадсон, Лесли Од — младший и Мэдди Зиглер, а также группа детей, одетых в костюмы, напоминающие облака и радугу. Все они танцуют в комнате с разноцветной отделкой.
В основе фильма лежит короткий рассказ, который Sia создала в 2007 году в соавторстве с детским писателем и иллюстратором Далласом Клейтоном. Зу (Кейт Хадсон) недавно поборола зависимость и теперь пытается начать новую жизнь. Внезапно героиня узнает, что должна стать опекуном своей сводной сестры Мьюзик, которая страдает аутизмом.
"В картине рассматривают две любимые темы Sia: поиск себя и семьи", — говорится в описании ленты.
Дата выхода фильма еще не объявлена. Впервые об этом проекте певица рассказала в 2015 году на Венецианском кинофестивале. Ожидалось, что его представят в октябре 2019 года, но релиз отложили.