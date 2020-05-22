Sia представила в Сети клип на песню Together с участием Кейт Хадсон

В ролике снялись исполнители главных ролей: Кейт Хадсон, Лесли Од — младший и Мэдди Зиглер, а также группа детей, одетых в костюмы, напоминающие облака и радугу. Все они танцуют в комнате с разноцветной отделкой.

В основе фильма лежит короткий рассказ, который Sia создала в 2007 году в соавторстве с детским писателем и иллюстратором Далласом Клейтоном. Зу (Кейт Хадсон) недавно поборола зависимость и теперь пытается начать новую жизнь. Внезапно героиня узнает, что должна стать опекуном своей сводной сестры Мьюзик, которая страдает аутизмом.