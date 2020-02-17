Sia рассказала о выходе новых альбомов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Австралийская певица Sia (Сиа Ферлер) рассказала поклонникам в Твиттере о том, когда выйдут ее новые альбомы, сообщает NME.
I have a few features coming up but am focused on my movie which is now due for release Sept, it's a musical so after I promote that I'll put out a new album.— sia (@Sia) February 15, 2020
I have two waiting to go!
"Сейчас я сосредоточена на своем фильме-мюзикле, который должен выйти в сентябре. После его премьеры, я выпущу альбом. У меня их два", — написала исполнительница.
Над мюзиклом Сиа работает уже несколько лет. Впервые о проекте она рассказала в 2015 году на Венецианском кинофестивале. Ожидалось, что его его представят в октябре 2019 года, но релиз отложили.
Известно, что одну из главных ролей исполнит американская актриса Кейт Хадсон ("Жених напрокат", "Золото дураков", "Война невест").
Последний сольный альбом певицы "Everyday is Christmas" вышел в 2017 году. После исполнительница хита Chandelier сформировала группу LSD вместе с американским продюсером и диджеем Diplo и британским музыкантом Labrinth.
Их дебютная пластинка "Labrinth, Sia & Diplo present… LSD" была выпущена в апреле прошлого года. В нее вошли треки Audio, Thunderclouds и другие.
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