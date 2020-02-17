Sia рассказала о выходе новых альбомов

"Сейчас я сосредоточена на своем фильме-мюзикле, который должен выйти в сентябре. После его премьеры, я выпущу альбом. У меня их два", — написала исполнительница.

Над мюзиклом Сиа работает уже несколько лет. Впервые о проекте она рассказала в 2015 году на Венецианском кинофестивале. Ожидалось, что его его представят в октябре 2019 года, но релиз отложили.