Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T23:37
https://ria.ru/20200521/1571810817.html
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины

23:37 21.05.2020
7459
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ООН должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины, считает крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
В четверг началось заседание Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму. Заседание проводится по инициативе постпредства РФ при ООН. Заседание по формуле Арриа не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевает консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
18 мая, 13:43
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
"Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", - сказал Мусаев во время выступления по видеоконференцсвязи на заседании Совета безопасности.
По его словам, вопрос подачи воды в Крым должен решаться с учетом того, что полуостров – российская территория.
Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подольский мостовой переход в Киеве
5 апреля, 12:42
В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом
73111108
Обсудить 1
Совет Безопасности ООНРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаОбщество
Рекомендуем
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
США объявили о выходе из Договора по открытому небу
Стоп-кадр видео с представлением защитной маски с картой в стиле произведения Гарри Поттер
Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
Сергей Рябков
В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Самолет Boeing OC-135B
Экс-дипломат объяснил выход США из Договора по открытому небу
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Единый государственный экзамен
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
Лента новостейМолния