В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины

"Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", - сказал Мусаев во время выступления по видеоконференцсвязи на заседании Совета безопасности.