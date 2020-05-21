В Госдуме прокомментировали проект о нацбезопасности Гонконга

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Законопроект о национальной безопасности Гонконга станет серьезной точкой со стороны Китая, чтобы пресечь попытки США вмешиваться в дела этой страны, Пекин приводит свою внутреннюю политику в "боевую готовность", считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии палаты по расследованию вмешательства в дела РФ извне Законопроект о национальной безопасности Гонконга станет серьезной точкой со стороны Китая, чтобы пресечь попытки США вмешиваться в дела этой страны, Пекин приводит свою внутреннюю политику в "боевую готовность", считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии палаты по расследованию вмешательства в дела РФ извне Адальби Шхагошев

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщил в четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй. Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.

"Я считаю, что Китай приводит свою внутреннюю политику в "боевую" готовность в связи с тем, что Соединенные Штаты предпринимают сейчас очень серьезные попытки по вмешательству во внутренние дела Китая, особенно в такой краткосрочной перспективе, которая напрямую связана с президентским выборами и (избирательной) кампанией Дональда Трампа осенью. Собственно говоря, это связано с национальной безопасностью и тем, что в Гонконге будут выборы в парламент тоже осенью", - сказал он РИА Новости.

Он напомнил, что США уже пытались вмешиваться в дела Гонконга , финансируя оппозиционные движения во время массовых протестов летом прошлого года из-за законопроекта об экстрадиции. Теперь, подчеркивает депутат, американцы пытаются сделать это снова, чтобы на выборах в законодательный орган Гонконга прошли как можно больше оппозиционно настроенных центральному Пекину политиков.

"Все это укладывается в политику Соединенных Штатов по вмешательству (в дела Китая ) через Гонконг. Вы знаете, что сейчас в конгрессе США рассматривается проект по санкциям против Китая, связанные с обвинениями Вашингтона в адрес Пекина о якобы сокрытии данных по коронавирусу. Понятно, что что Трамп использует это (в своей политике) как орудие", - добавил Шхагошев.

По мнению парламентария, подготовка закона о нацбезопасности связана и последними заявления госсекретаря США Майка Помпео в адрес Китая: вынеся закон на обсуждение ВСНП , Пекин решил поставить точку в этом вопросе, серьезно выступить против попыток вмешательства.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на рассмотрение сессии ВСНП будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. Уточняется, что законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.