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2020-05-21T21:41
https://ria.ru/20200521/1571808863.html
В Госдуме прокомментировали проект о нацбезопасности Гонконга
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали проект о нацбезопасности Гонконга

21:41 21.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на район Central в Гонконге
Вид на район Central в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Законопроект о национальной безопасности Гонконга станет серьезной точкой со стороны Китая, чтобы пресечь попытки США вмешиваться в дела этой страны, Пекин приводит свою внутреннюю политику в "боевую готовность", считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии палаты по расследованию вмешательства в дела РФ извне Адальби Шхагошев.
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщил в четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй. Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
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"Я считаю, что Китай приводит свою внутреннюю политику в "боевую" готовность в связи с тем, что Соединенные Штаты предпринимают сейчас очень серьезные попытки по вмешательству во внутренние дела Китая, особенно в такой краткосрочной перспективе, которая напрямую связана с президентским выборами и (избирательной) кампанией Дональда Трампа осенью. Собственно говоря, это связано с национальной безопасностью и тем, что в Гонконге будут выборы в парламент тоже осенью", - сказал он РИА Новости.
Он напомнил, что США уже пытались вмешиваться в дела Гонконга, финансируя оппозиционные движения во время массовых протестов летом прошлого года из-за законопроекта об экстрадиции. Теперь, подчеркивает депутат, американцы пытаются сделать это снова, чтобы на выборах в законодательный орган Гонконга прошли как можно больше оппозиционно настроенных центральному Пекину политиков.
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"Все это укладывается в политику Соединенных Штатов по вмешательству (в дела Китая) через Гонконг. Вы знаете, что сейчас в конгрессе США рассматривается проект по санкциям против Китая, связанные с обвинениями Вашингтона в адрес Пекина о якобы сокрытии данных по коронавирусу. Понятно, что что Трамп использует это (в своей политике) как орудие", - добавил Шхагошев.
По мнению парламентария, подготовка закона о нацбезопасности связана и последними заявления госсекретаря США Майка Помпео в адрес Китая: вынеся закон на обсуждение ВСНП, Пекин решил поставить точку в этом вопросе, серьезно выступить против попыток вмешательства.
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Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на рассмотрение сессии ВСНП будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. Уточняется, что законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.
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Майк ПомпеоАдальби ШхагошевДональд ТрампГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
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