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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T21:30
https://ria.ru/20200521/1571808620.html
В Пензенской области 74 пациента выздоровели от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

В Пензенской области 74 пациента выздоровели от коронавируса

21:30 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в четверг выписали еще 74 пациента после лечения коронавирусной инфекции, число выздоровевших выросло до 1076, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 74 человека. Общее число выздоровевших - 1076", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1400 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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