В Пензенской области 74 пациента выздоровели от коронавируса

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в четверг выписали еще 74 пациента после лечения коронавирусной инфекции, число выздоровевших выросло до 1076, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 74 человека. Общее число выздоровевших - 1076", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1400 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.