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2020-05-21T22:11
https://ria.ru/20200521/1571808481.html
Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
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РИА Новости

Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС

21:12 21.05.2020 (обновлено: 22:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС определил список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров на годовом собрании акционеров компании 24 июня, в него вошел гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, говорится в сообщении оператора.
Новичками в совете директоров МТС, помимо Эрнста, могут стать член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура, сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир. Совет директоров также одобрил кандидатуру Натальи Михеевой на должность директора по внутреннему контролю и аудиту.
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Остальные кандидаты входят в действующий состав совета. Это президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский, независимый директор Томас Холтроп и экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев. В список кандидатов при этом не попали входящие сейчас в совет управляющие партнеры АФК "Система" Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимые директоры Регина фон Флемминг и Антониу Теодосиу.
Сейчас в совет директоров МТС входят девять человек, включая четырёх независимых директоров, а если предложенное решение будет одобрено, количество независимых директоров увеличится до шести.
В пресс-службе компании отметили, что включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих первоклассными управленческими компетенциями и выдающимся опытом в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов комплементарно принятой в конце прошлого года стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,007%).
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Первый канал (телеканал)МТСКонстантин ЭрнстЭкономика
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