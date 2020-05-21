США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН

В СБ ООН входят пять постоянных членов, имеющих право вето — Россия, КНР, США, Великобритания и Франция. Также в Совет входят 10 непостоянных членов, избираемых на два года. Сейчас это Бельгия, Вьетнам, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония и Южная Африка.