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2020-05-21T21:02
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США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
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РИА Новости

США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН

21:02 21.05.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США используют свою помощь избираемым странам Совета Безопасности ООН, чтобы противостоять РФ и КНР по Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
"Мы знаем, что мы, СБ ООН, должны привлечь (президента Сирии Башара) Асада к ответственности. Мы также должны выявлять кампанию по дезинформации со стороны России и Китая", - сказала Крафт, выступая на онлайн-мероприятии Гудзоновского института в Вашингтоне.
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"В Совете, когда обсуждается что бы то ни было по Сирии, мы не можем сделать ни шагу без того, чтобы Россия и Китай не попытались подавить голоса других стран. Мы должны проводить с этими странами определенное время, говорить с ними о том, что США делают (в Сирии) и о том, что мы делаем для их стран", - добавила Крафт.
"Такие страны, как Южная Африка, Нигер — я чувствую ответственность за то, чтобы поговорить с ними и подчеркнуть, что именно США делают для них и то, что они, избранные 10 стран, могут сделать немало, чтобы противостоять России и Китаю", - заключила Крафт.
США в прошлом обвиняли Россию и КНР в дезинформации по многим международным вопросам, Москва и Пекин это опровергали.
В СБ ООН входят пять постоянных членов, имеющих право вето — Россия, КНР, США, Великобритания и Франция. Также в Совет входят 10 непостоянных членов, избираемых на два года. Сейчас это Бельгия, Вьетнам, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония и Южная Африка.
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РоссияКелли КрафтСовет Безопасности ООНКитайСирияООНСШАВ мире
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