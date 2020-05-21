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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T21:02
https://ria.ru/20200521/1571807697.html
Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19

20:39 21.05.2020 (обновлено: 21:02 21.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19, записались на тест еще порядка 10 тысяч, всего же в городе проведено свыше 235 тысяч исследований, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Всего с начала применения метода ИФА (иммуноферментный анализ - ред.) уже проведено более 235 тысяч исследований. Из них более 18 тысяч тестов были сделаны для пациентов нековидных отделений стационаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ИФА-исследования проходят все сотрудники медицинских организаций Департамента (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).
В ведомстве напомнили, что с 15 мая на ИФА-тестирование в городские поликлиники начали приглашать москвичей для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению.
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"Первоначально приглашение было направлено группе из 70 тысяч человек, на сегодняшний день приглашений было отправлено уже порядка 300 тысяч. Пришли и сдали анализ – более 27 тысяч человек, записано еще порядка 10 тысяч", - отметили в ведомстве.
Кроме того, Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов в Московской области – до 10 тысяч исследований в сутки. На сегодняшний день проведено уже более 15 тысяч тестов.
Также на сегодняшний день в Москве сделано более 1,7 миллиона ПЦР-тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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