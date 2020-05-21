МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19, записались на тест еще порядка 10 тысяч, всего же в городе проведено свыше 235 тысяч исследований, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19, записались на тест еще порядка 10 тысяч, всего же в городе проведено свыше 235 тысяч исследований, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы

"Всего с начала применения метода ИФА (иммуноферментный анализ - ред.) уже проведено более 235 тысяч исследований. Из них более 18 тысяч тестов были сделаны для пациентов нековидных отделений стационаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ИФА-исследования проходят все сотрудники медицинских организаций Департамента (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).

В ведомстве напомнили, что с 15 мая на ИФА-тестирование в городские поликлиники начали приглашать москвичей для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Пока принять участие в скрининге можно только по приглашению.

"Первоначально приглашение было направлено группе из 70 тысяч человек, на сегодняшний день приглашений было отправлено уже порядка 300 тысяч. Пришли и сдали анализ – более 27 тысяч человек, записано еще порядка 10 тысяч", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов в Московской области – до 10 тысяч исследований в сутки. На сегодняшний день проведено уже более 15 тысяч тестов.

Также на сегодняшний день в Москве сделано более 1,7 миллиона ПЦР-тестов.