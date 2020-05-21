Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Прохожие на Красной площади в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.

Как отмечается в личном блоге градоначальника, в столице удалось избежать самых плохих сценариев развития ситуации.

"Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — говорится в сообщении.

Работа МФЦ

С 25 мая Собянин разрешил работу МФЦ. При этом центры будут функционировать не в полном объеме.

"Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", — говорится в личном блоге мэра.

При этом посетить центр можно только по предварительной записи на сайте mos.ru и с использованием средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. На входе у москвичей будут измерять температуру.

Работа каршеринга

Также с 25 мая градоначальник разрешил работу каршеринга, однако тоже не в полном объеме —арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней.

"Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", — говорится в сообщении.

Как отметил Собянин, краткосрочный прокат в нынешних условиях пока невозможен.

Пропуска и дистанционный режим

С 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска.

Отмечается, что жители других регионов смогут получить эти коды для поездок в городе уже сегодня.

Кроме того, Собянин заявил, что пока рано возвращать сотрудников в офисы.

Маски и перчатки

Помимо этого, мэр сообщил, что ношение масок и перчаток является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.

В заключение Собянин отметил, что появилась надежда на скорое завершение пандемии коронавируса. Однако для этого, подчеркнул градоначальник, жителям столицы соблюдать все требования и ограничения.

"И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", — резюмировал мэр.