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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T20:47
https://ria.ru/20200521/1571807041.html
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767039_0:252:3004:1942_1036x0_80_0_0_43f91a9b15cd98dc6ca47472faa441f9.jpg
РИА Новости

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

20:13 21.05.2020 (обновлено: 20:47 21.05.2020)
85639
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
Как отмечается в личном блоге градоначальника, в столице удалось избежать самых плохих сценариев развития ситуации.
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"Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — говорится в сообщении.

Работа МФЦ

С 25 мая Собянин разрешил работу МФЦ. При этом центры будут функционировать не в полном объеме.
"Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", — говорится в личном блоге мэра.
Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
1 из 15

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве
2 из 15

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
3 из 15

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

Девушки в медицинских масках на одной из улиц в Москве
4 из 15

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

Женщина возле Воскресенских ворот в Москве
5 из 15

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
6 из 15

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

Пассажиры на станции Комсомольская Московского метрополитена
7 из 15

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

Сотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве
8 из 15

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

Девушка на пешеходном переходе в Москве
9 из 15

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

Женщины в медицинских масках и перчатках на одной из улиц в Москве
10 из 15

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
11 из 15

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

Пассажиры Московского метрополитена
12 из 15

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
13 из 15

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

Пассажиры у Курского вокзала в Москве
14 из 15

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве
15 из 15

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 15

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 15

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 15

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 15

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 15

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 15

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 15

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
10 из 15

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 15

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 15

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 15

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
14 из 15

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 15

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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При этом посетить центр можно только по предварительной записи на сайте mos.ru и с использованием средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. На входе у москвичей будут измерять температуру.

Работа каршеринга

Также с 25 мая градоначальник разрешил работу каршеринга, однако тоже не в полном объеме —арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней.
"Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", — говорится в сообщении.
Как отметил Собянин, краткосрочный прокат в нынешних условиях пока невозможен.

Пропуска и дистанционный режим

С 27 мая для передвижения по столице будут действительны только московские цифровые пропуска.
Отмечается, что жители других регионов смогут получить эти коды для поездок в городе уже сегодня.
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Кроме того, Собянин заявил, что пока рано возвращать сотрудников в офисы.

Маски и перчатки

Помимо этого, мэр сообщил, что ношение масок и перчаток является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.
В заключение Собянин отметил, что появилась надежда на скорое завершение пандемии коронавируса. Однако для этого, подчеркнул градоначальник, жителям столицы соблюдать все требования и ограничения.
"И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", — резюмировал мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 мая, 21:20Распространение нового коронавируса
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178255817241
Обсудить 33
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
В итоге мэрская кормушка не иссякнет, только еще с каршеринга капать будет...
21 мая, 20:19
MSMaksim S
41613119
Впечатление, что было приказано дать положительную динамику. Ну вот и наскребли какие-то незначительные "подвижки", чтобы громко сообщать о них в новостях...
21 мая, 20:29
Юрий Баженов
45420118
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