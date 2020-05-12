Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве

В Москве начали ослаблять ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Промышленные предприятия и стройки вернулись к работе, однако в общественных местах теперь нужно обязательно носить маску и перчатки. Адаптация горожан к новым условиям — в фотоленте Ria.ru.