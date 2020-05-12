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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:51
https://ria.ru/20200512/1571309944.html
Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571308910_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3925e65baa7af4d80637f39abffadfdf.jpg
РИА Новости

Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве

14:20 12.05.2020 (обновлено: 14:51 12.05.2020)
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В Москве начали ослаблять ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Промышленные предприятия и стройки вернулись к работе, однако в общественных местах теперь нужно обязательно носить маску и перчатки. Адаптация горожан к новым условиям — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
1 из 15

В России с 12 мая отменили режим нерабочих дней. Президент поручил региональным властям решать вопрос о смягчении ограничений по коронавирусу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве
2 из 15

Смягчение карантинных мер будет постепенным, так как единовременное снятие ограничений грозит новыми вспышками COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
3 из 15

В Москве начался первый этап возвращения к привычному образу жизни.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

Девушки в медицинских масках на одной из улиц в Москве
4 из 15

При этом горожан призывают быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

Женщина возле Воскресенских ворот в Москве
5 из 15

Первыми возобновляют деятельность промышленные и строительные предприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
6 из 15

На рабочие места возвращаются 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

Пассажиры на станции Комсомольская Московского метрополитена
7 из 15

Работодатели обеспечат сотрудников масками и антисептиками и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

Сотрудница коммунальных служб на одной из улиц в Москве
8 из 15

В связи с открытием промышленных объектов в городе теперь нужно носить маску и перчатки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

Девушка на пешеходном переходе в Москве
9 из 15

Средства защиты необходимы на работе, в транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

Женщины в медицинских масках и перчатках на одной из улиц в Москве
10 из 15

Штраф за появление без маски и перчаток в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
11 из 15

Смягчение ограничений не отменяет режима самоизоляции, который сохраняется в столице до конца месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

Пассажиры Московского метрополитена
12 из 15

Для поездок по городу по-прежнему нужен пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
13 из 15

Большинство учреждений культуры и парков закрыты до 31 мая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

Пассажиры у Курского вокзала в Москве
14 из 15

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, отменяемые ограничения могут ввести снова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве
15 из 15

Мужчина в медицинской маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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