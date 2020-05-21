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2020-05-21T19:35
https://ria.ru/20200521/1571805638.html
РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
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РИА Новости

РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток

19:35 21.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РЖД с выходом стран Юго-Восточной Азии из ограничений после коронавируса быстрее Европы видят переориентацию перевозок российских экспортеров, в том числе черных металлов и химикатов, на восточное направление, сообщил в ходе онлайн-брифинга замгендиректора компании Алексей Шило.
"У нас ситуация по перевозкам в направлении Восточного полигона очень динамично меняется. Учитывая, что страны Юго-Восточной Азии начали быстрее выходить из противоэпидемических мероприятий, экономика там оживает быстрее, чем в Европе. Сейчас многие наши экспортеры, не только угольной продукции, а и всех остальных, сориентировались по направлению на восток", - рассказал Шило.
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По его словам, за апрель выросли объемы перевозок в направлении Дальнего Востока на наиболее напряженных ключевых участках. В частности, на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог (станциях Мариинск и Междуреченск) передача грузов в апреле увеличилась на 5,3%.
"Мы везем сегодня больше, чем в прошлом году. Черных металлов с ростом на 22,7%, грузов в контейнерах – на 19,9%, химикатов – на 17%. То есть туда сегодня поехали те грузы, которые в принципе раньше были ориентированы больше на другие рынки. И эта тенденция продолжается. Поэтому действительно стоит очередь из различных грузов на восток", - отметил замглавы РЖД.
Так он ответил на вопрос, планируют ли РЖД заключать соглашения по вывозу грузов по аналогии с Кузбассом по углю. Он пояснил, что в связи с таким спросом на перевозки в восточном направлении, РЖД заключать аналогичные соглашения и брать на себя дополнительные обязательства практически не имеет возможности.
"Мы здесь просто потеряем определенную маневренность. Я думаю, что не большим будет секретом, если я скажу, что каждый день на восток мы не принимаем большое количество груза, которое остается на следующие сутки. Такая ситуация по Восточному полигону, поэтому мы бы пока не планировали заключать другие дополнительные соглашения на фиксацию каких-либо дополнительных объемов", - пояснил Шило.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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