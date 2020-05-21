Экс-глава города в Ингушетии получил три года условно за махинации

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу администрации города Карабулак в Суд приговорил бывшего главу администрации города Карабулак в Ингушетии Муслима Яндиева к 3 годам условно с испытательным сроком в полтора года за превышение должностных полномочий, связанное с земельными участками, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно данным, он признан виновным в восьми эпизодах по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение трех лет", - говорится в сообщении.