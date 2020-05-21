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2020-05-21T19:26
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Экс-глава города в Ингушетии получил три года условно за махинации
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РИА Новости

Экс-глава города в Ингушетии получил три года условно за махинации

19:25 21.05.2020 (обновлено: 19:26 21.05.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу администрации города Карабулак в Ингушетии Муслима Яндиева к 3 годам условно с испытательным сроком в полтора года за превышение должностных полномочий, связанное с земельными участками, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным, он признан виновным в восьми эпизодах по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".
"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение трех лет", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2015-2016 годах Яндиев незаконно выдал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг, содержащие ложные сведения о наличии у них права пользования земельными участками. На основании этих документов граждане зарегистрировали права собственности. В результате земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей выбыли из муниципальной собственности.
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