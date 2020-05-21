Экс-глава города в Ингушетии получил три года условно за махинации

Согласно данным, он признан виновным в восьми эпизодах по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".
"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение трех лет", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2015-2016 годах Яндиев незаконно выдал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг, содержащие ложные сведения о наличии у них права пользования земельными участками. На основании этих документов граждане зарегистрировали права собственности. В результате земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей выбыли из муниципальной собственности.