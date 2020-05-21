На конкурсе "Моя страна – моя Россия" проекты впервые защитили онлайн

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы были вынуждены уйти в онлайн, но работа все равно идет полным ходом. Сегодня мы впервые приняли в дистанционном формате проектные защиты наших конкурсантов, а это очень важный этап. Всего же в этом году в него вышли 738 человек из 75 регионов России. Всем им предстоит отстоять свои идей и доказать их перспективность и актуальность. Завершатся защиты 19 июня", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.