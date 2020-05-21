На конкурсе "Моя страна – моя Россия" проекты впервые защитили онлайн

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участники XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – защитили свои проекты в номинации "Интеллектуальная собственность – будущее моей страны" в онлайн формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы были вынуждены уйти в онлайн, но работа все равно идет полным ходом. Сегодня мы впервые приняли в дистанционном формате проектные защиты наших конкурсантов, а это очень важный этап. Всего же в этом году в него вышли 738 человек из 75 регионов России. Всем им предстоит отстоять свои идей и доказать их перспективность и актуальность. Завершатся защиты 19 июня", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Как отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, глава экспертного совета конкурса Лилия Гумерова, как для участников, так и для экспертов, изменение формата проведения очных защит проектов – "настоящий вызов, который, уверена, для каждого станет отличным опытом в будущем".
"Сегодня интеллектуальная собственность является драйвером экономического развития. Конкурс позволяет участникам представить свои разработки и получить поддержку перспективных проектов. Особенно важно, что сложившаяся в мире ситуация не повлияла на желание конкурсантов проявлять активную гражданскую позицию, делиться своими идеями и опытом, способствовать развитию своего региона и всей страны в целом", – цитируются в сообщении ее слова.
По словам руководителя конкурса "Моя страна – моя Россия", проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, с использованием информационных технологий защита проектов пройдет и для номинаций "Мой город", "Экология моей страны", "Моё село", "Моя гостеприимная Россия", а также специальных номинаций "Слово о моей стране" и "Развитие ассоциации выпускников Конкурса". Защита по другим номинациям пока перенесена на более позднее время.
Призеры номинации будут награждены на церемонии осенью 2020 года в рамках итогового награждения по всем номинациям. Завоевавшие призовые места в номинации "Интеллектуальная собственность – будущее моей страны" получат денежные премии в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей, информационную и рекламную поддержку проектов, помощь в поиске путей их софинансирования и коммерциализации, а также возможность участия в конференциях и других мероприятиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая курирует номинацию. Кроме того, победителю конкурса будет вручена одна из самых престижных наград в этой сфере – малая золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".