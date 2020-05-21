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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:59
https://ria.ru/20200521/1571804125.html
В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с COVID-19
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РИА Новости

В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с COVID-19

18:59 21.05.2020
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© РИА Новости / МЧС РФДезинфекция в Республике Дагестан
Дезинфекция в Республике Дагестан
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ перебросит в Дагестан два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест для помощи больным коронавирусом, сообщило силовое ведомство.
"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 21 мая с.г. даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в республику направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки. Всего от ВС РФ к выполнению задач в Дагестане привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.
В понедельник Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
Ранее сообщалось, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФРеспублика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинОбщество
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