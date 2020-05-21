В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ перебросит в Министерство обороны РФ перебросит в Дагестан два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест для помощи больным коронавирусом, сообщило силовое ведомство.

"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 21 мая с.г. даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республику направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для дезинфекции и санитарной обработки. Всего от ВС РФ к выполнению задач в Дагестане привлечены свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

В понедельник Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.

Ранее сообщалось, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы.