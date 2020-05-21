В Таджикистане выявили 210 новых случаев коронавируса за сутки

ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане число зараженных коронавирусом по состоянию на 21 мая достигло 2500 человек, за сутки в стране зарегистрировано 210 новых случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава страны.
"По состоянию на вечер четверга в Таджикистане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом, достигнув 2350 человек, за сутки трое скончались от этой болезни ", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, 21 мая в стране 3533 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1008 человек излечились от этой болезни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.