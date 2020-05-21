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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:50
https://ria.ru/20200521/1571803522.html
В Таджикистане выявили 210 новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане выявили 210 новых случаев коронавируса за сутки

18:50 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 21 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане число зараженных коронавирусом по состоянию на 21 мая достигло 2500 человек, за сутки в стране зарегистрировано 210 новых случаев заражения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава страны.
"По состоянию на вечер четверга в Таджикистане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом, достигнув 2350 человек, за сутки трое скончались от этой болезни ", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, 21 мая в стране 3533 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1008 человек излечились от этой болезни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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