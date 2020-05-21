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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:41
https://ria.ru/20200521/1571802844.html
В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом

18:41 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Четверо детей есть в числе 83 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 1400, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 21 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1400. Новых выявленных - 83. Дети: 13 лет, один год, три года, один год. Пациенты - от 28 до 94 лет", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что 18 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, 16 - в Шемышейском, семь - в Кузнецком, шесть - в Пензенском, по пять - в Земетчинском и Бессоновском районах области, по четыре - в ЗАТО город Заречный и Каменском районе, три - в Никольском, по два - в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по одному - еще в пяти районах области.
По словам Черемушкиной, также коронавирус зарегистрировали у двоих иногородних - у одного жителя Московской и одного жителя Саратовской областей.
В области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьОбщество
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