В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Четверо детей есть в числе 83 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 1400, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 21 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1400. Новых выявленных - 83. Дети: 13 лет, один год, три года, один год. Пациенты - от 28 до 94 лет", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 18 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, 16 - в Шемышейском, семь - в Кузнецком, шесть - в Пензенском, по пять - в Земетчинском и Бессоновском районах области, по четыре - в ЗАТО город Заречный и Каменском районе, три - в Никольском, по два - в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по одному - еще в пяти районах области.
По словам Черемушкиной, также коронавирус зарегистрировали у двоих иногородних - у одного жителя Московской и одного жителя Саратовской областей.
В области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.