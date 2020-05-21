Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу

По его словам, сообщения появились после того, как с эфира телеканала с ежедневными сводками по коронавирусу пропал министр здравоохранения Чечни. "Мы последние два дня не записали министра здравоохранения с ежедневной статистикой, решили разбавить эфир, да и министр был загружен, записали его заместителя. Это породило огромное количество слухов и комментариев, поэтому сегодня министр будет озвучивать ежедневную статистику", - рассказал Дудаев.