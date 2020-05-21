ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует работу штаба по противодействию коронавирусу, заявил РИА Новости в четверг его помощник, директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев.
"Могу сказать, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу", - сказал Дудаев.
По его словам, сообщения появились после того, как с эфира телеканала с ежедневными сводками по коронавирусу пропал министр здравоохранения Чечни. "Мы последние два дня не записали министра здравоохранения с ежедневной статистикой, решили разбавить эфир, да и министр был загружен, записали его заместителя. Это породило огромное количество слухов и комментариев, поэтому сегодня министр будет озвучивать ежедневную статистику", - рассказал Дудаев.
Он также сообщил, что сам находится на рабочем месте.
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