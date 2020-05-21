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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T20:12
https://ria.ru/20200521/1571802206.html
Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:179:3078:1910_1036x0_80_0_0_1aad3af27ee239ab33ea6744742690c9.jpg
РИА Новости

Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу

18:32 21.05.2020 (обновлено: 20:12 21.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует работу штаба по противодействию коронавирусу, заявил РИА Новости в четверг его помощник, директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев.
Ранее появились сообщения, что у Кадырова заподозрили коронавирус. Источник сообщил РИА Новости, что глава Чечни находится в больнице в Москве, не уточнив подробностей. Телеграм-каналы также написали о заболевании министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и Ахмеда Дудаева.
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"Могу сказать, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу", - сказал Дудаев.
По его словам, сообщения появились после того, как с эфира телеканала с ежедневными сводками по коронавирусу пропал министр здравоохранения Чечни. "Мы последние два дня не записали министра здравоохранения с ежедневной статистикой, решили разбавить эфир, да и министр был загружен, записали его заместителя. Это породило огромное количество слухов и комментариев, поэтому сегодня министр будет озвучивать ежедневную статистику", - рассказал Дудаев.
Он также сообщил, что сам находится на рабочем месте.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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