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2020-05-21T18:37
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Зеленский подписал "антиколомойский закон"
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РИА Новости

Зеленский подписал "антиколомойский закон"

18:31 21.05.2020 (обновлено: 18:37 21.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый "антиколомойский" закон о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшим владельцам, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Парламент Украины 13 мая принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен был подписать президент. Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590- ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года", - сказано в сообщении на сайте главы государства.
В офисе Зеленского отметили, что документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка.
"Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - добавили в офисе президента.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
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