Зеленский подписал "антиколомойский закон"

В офисе Зеленского отметили, что документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка.

"Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - добавили в офисе президента.