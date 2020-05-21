В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 48

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса Количество жертв коронавируса COVID-19 Испании за истекшие сутки составило менее пятидесяти человек, следует из данных минздрава страны.

Пятый день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Со среды жертвами COVID-19 стали 48 человек, общее количество с начала эпидемии - 27 940 человек.

При помощи тестов ПЦР выявлено 344 новых случаев заболевания, с начала эпидемии 233 037.

Днем ранее за сутки было зарегистрировано 95 жертв и 416 новых случаев заражения.

В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.