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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:29
https://ria.ru/20200521/1571801948.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 48
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 48

18:29 21.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса COVID-19 в Испании за истекшие сутки составило менее пятидесяти человек, следует из данных минздрава страны.
Пятый день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. Со среды жертвами COVID-19 стали 48 человек, общее количество с начала эпидемии - 27 940 человек.
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При помощи тестов ПЦР выявлено 344 новых случаев заболевания, с начала эпидемии 233 037.
Днем ранее за сутки было зарегистрировано 95 жертв и 416 новых случаев заражения.
В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.
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Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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