Экс-депутат гордумы Казани предстанет перед судом за мошенничество

"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Татарстане, депутата Казанской городской Думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой. Она обвиняется в 133 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей "мошенничество", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь директором и учредителем ООО "Пассаж", ООО "Пассаж-Державино" и ООО "Агентство Недвижимости "Пассаж" под предлогом заключения с гражданами от имени фирм договоров на приобретение земельных участков, а также на оказание услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также Радужный и Бахчисарай города Казани, похитила у 132 граждан денежные средства на сумму более 36,7 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" совершила хищение денежных средств у директора ООО в сумме 550 тысяч рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО.
В СК отметили, что вину Бильгильдеева не признала, следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.