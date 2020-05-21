Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T18:11
https://ria.ru/20200521/1571800571.html
Экс-депутат гордумы Казани предстанет перед судом за мошенничество
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Экс-депутат гордумы Казани предстанет перед судом за мошенничество

18:11 21.05.2020
163
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
УФА, 21 мая - РИА Новости. Следственные органы Татарстана завершили расследование уголовного дела против экс-депутата гордумы Казани Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в 133 эпизодах мошенничества, сообщает СК РФ.
"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Татарстане, депутата Казанской городской Думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой. Она обвиняется в 133 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей "мошенничество", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь директором и учредителем ООО "Пассаж", ООО "Пассаж-Державино" и ООО "Агентство Недвижимости "Пассаж" под предлогом заключения с гражданами от имени фирм договоров на приобретение земельных участков, а также на оказание услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также Радужный и Бахчисарай города Казани, похитила у 132 граждан денежные средства на сумму более 36,7 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" совершила хищение денежных средств у директора ООО в сумме 550 тысяч рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО.
В СК отметили, что вину Бильгильдеева не признала, следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 17:23
На Кубани против депутата завели дело о крупном мошенничестве
222010
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Лента новостейМолния