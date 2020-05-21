Экс-депутат гордумы Казани предстанет перед судом за мошенничество

"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Татарстане, депутата Казанской городской Думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой. Она обвиняется в 133 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей "мошенничество", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что вину Бильгильдеева не признала, следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.