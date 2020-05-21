МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам

"К сожалению, бывают и такие случаи (мошенничеств – ред.). Коллеги сталкивались и с подлогами, фальсификацией данных, когда прикладывали к заявлениям поддельные билеты. Были случаи, когда регистрировались на рейс, а потом не приходили. Потом снова регистрируются - и снова не приходят", - пояснила представитель министерства.