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2020-05-21T18:09
https://ria.ru/20200521/1571800163.html
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам
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РИА Новости

МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам

18:06 21.05.2020 (обновлено: 18:09 21.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители российского министерства иностранных дел сталкивались с подлогами и фальсификацией данных при изучении заявлений на выплаты материальной помощи россиянам, вынужденно оказавшимся за рубежом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия оказывает реальную помощь. Не могу сказать, что у нас все проходит гладко. Иногда зависает проплата через банк или система не срабатывает из-за ошибок в заявлении, приходится исправлять их вручную. А еще выяснилось, что многие поехали за границу… без банковских карт! То есть выплаты людям положены, но как их осуществить - совершенно непонятно. Наконец, каждое заявление требует тщательной проверки, чтобы исключить мошенничество", - отметила Захарова в интервью "Российской газете".
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"К сожалению, бывают и такие случаи (мошенничеств – ред.). Коллеги сталкивались и с подлогами, фальсификацией данных, когда прикладывали к заявлениям поддельные билеты. Были случаи, когда регистрировались на рейс, а потом не приходили. Потом снова регистрируются - и снова не приходят", - пояснила представитель министерства.
Ранее Захарова сообщила, что материальную помощь получили уже около 18 тысяч россиян, вынужденно оказавшихся за рубежом.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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