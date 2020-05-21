МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Представители российского министерства иностранных дел сталкивались с подлогами и фальсификацией данных при изучении заявлений на выплаты материальной помощи россиянам, вынужденно оказавшимся за рубежом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия оказывает реальную помощь. Не могу сказать, что у нас все проходит гладко. Иногда зависает проплата через банк или система не срабатывает из-за ошибок в заявлении, приходится исправлять их вручную. А еще выяснилось, что многие поехали за границу… без банковских карт! То есть выплаты людям положены, но как их осуществить - совершенно непонятно. Наконец, каждое заявление требует тщательной проверки, чтобы исключить мошенничество", - отметила Захарова в интервью "Российской газете".
"К сожалению, бывают и такие случаи (мошенничеств – ред.). Коллеги сталкивались и с подлогами, фальсификацией данных, когда прикладывали к заявлениям поддельные билеты. Были случаи, когда регистрировались на рейс, а потом не приходили. Потом снова регистрируются - и снова не приходят", - пояснила представитель министерства.
Ранее Захарова сообщила, что материальную помощь получили уже около 18 тысяч россиян, вынужденно оказавшихся за рубежом.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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