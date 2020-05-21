Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья на 8 июня отложил рассмотрение уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание было отложено на 8 июня после того, как защита заявила ряд ходатайств", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что обвинительное заключение сегодня не было озвучено, соответственно подсудимый пока не выразил своё отношение к нему.
Судебное заседание проходило с участниками процесса, но без иной публики и журналистов из-за ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.
На скамье подсудимых командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
5 мая 2019, 21:24ЧП в ШереметьевоCамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)