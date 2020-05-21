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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-21T17:50
https://ria.ru/20200521/1571798909.html
Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775631_0:75:2192:1308_1036x0_80_0_0_66a513aa2c62b3b88500a4af52e289ab.jpg
РИА Новости

Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево

17:50 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДенис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда
Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья на 8 июня отложил рассмотрение уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание было отложено на 8 июня после того, как защита заявила ряд ходатайств", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что обвинительное заключение сегодня не было озвучено, соответственно подсудимый пока не выразил своё отношение к нему.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
5 мая, 16:07
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Судебное заседание проходило с участниками процесса, но без иной публики и журналистов из-за ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.
На скамье подсудимых командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
5 мая 2019, 20:51ЧП в Шереметьево
ЧП с самолетами Sukhoi Superjet 100 в 2011—2019 годах
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая 2019, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetХимкинский городской судМоскваМурманскПроисшествия
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