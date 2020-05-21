Суд перенес рассмотрение дела о катастрофе SSJ в Шереметьево

Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда. Архивное фото

Денис Евдокимов, обвиняемый в крушении самолета в Шереметьево, перед зданием Химкинского городского суда

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья на 8 июня отложил рассмотрение уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту " Шереметьево " в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание было отложено на 8 июня после того, как защита заявила ряд ходатайств", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что обвинительное заключение сегодня не было озвучено, соответственно подсудимый пока не выразил своё отношение к нему.

Судебное заседание проходило с участниками процесса, но без иной публики и журналистов из-за ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.

На скамье подсудимых командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.

По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".

По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.